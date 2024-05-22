بسبب الهاتف المحمول.. إحالة ملاحظين للتحقيق في لجنة بامتحانات الإعدادية ببني سويف

أكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بنى سويف خلال تواصله مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اتخاذ ما يلزم حيال استفسارات طلاب الشهادة الإعدادية بشأن بعض الأسئلة في مادة الجبر التى أجري فيها الامتحان اليوم الأربعاء.

وطمأن وكيل الوزارة، أولياء الأمور والطلاب بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لمصلحة الطلاب أثناء تقدير الدرجات، مؤكدا أنه تم عقد اجتماع بواضعي امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بحضور حمد رمضان مدير عام التعليم العام وسيد مرعي موجه عام الرياضيات ولجنة وضع امتحان الجبر لمراجعة كافة أسئلة الامتحان مرة أخرى وكافة النقاط التي حولها استفسارات، وأنها طبقا لتعليمات وضوابط وزارة التعليم

وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه خلال متابعته لسير الامتحانات بإحدى لجان إدارة بني سويف، تقرر إحالة اثنين من الملاحظين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لحيازة التليفون المحمول ومخالفة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، فضلًا عن استبعاد ملاحظة باللجنة من نفس البلد.

ونفى وكيل الوزارة ما تم تداوله من قيام أحد أولياء الأمور (سيدة) بسكب بنزين على أبواب أحد اللجان، مؤكدا أن هذا الخبر غير حقيقي ولا يمت للصحة بأي شكل من الأشكال، وأنه لم تصل أية شكاوى أو بلاغات في هذا الشأن.

واشتكى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، اليوم، من صعوبة امتحان الجبر، حيث احتوت بعض النقاط على مسائل مُعقدة وغير واضحة على حد وصفهم، كذلك سؤال الاختيار من متعدد.

ووصفت الطلاب بأنه الأصعب منذ سنوات طويلة، قائلة « قمنا ضمن مراجعتنا للامتحانات بحل نماذج امتحانات السنوات الماضية من بينها نماذج امتحانات محافظة بني سويف، لم يكن أحدهم بتلك الصعوبة، بالفعل الامتحان صعب للغاية وبه نقاط تراكمية من سنوات ماضية في سؤال الاختيارات».