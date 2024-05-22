"إعلام بني سويف" تناقش 6 مشروعات تخرج

نظم قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام بجامعة بنى سويف، مناقشة تحكيم مشروعات تخرج طلاب القسم، تحت رعاية ودعم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية وبإشراف الدكتورة مني هاشم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني ألبرت، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورة منى هاشم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان محمد رئيس قسم التصميم بكلية الفنون التطبيقية، والدكتور محمد محي الدين أستاذ التصميم المساعد بكلية الفنون التطبيقية.

وقامت اللجنة بتحكيم 6 مشروعات، هي gen z، حصن، ولغم، وتوربين،، و‏volunteer virus، و"شيزلونج"، مشروع "gen z" الذي يهدف إلي تعزيز التنمية المستدامة والتوعية بمفهوم العمل الحر، ومشروع "حصن" وهو حملة توعوية هدفها تعزيز الوعي العام لدى شباب الجمهورية الجديدة وإبراز دور الوعي في التصدي للشائعات، وناقش مشروع "لغم" قضية استخدام الأهالي لأطفالهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تناول "توربين" دعم ويشجع الصناعات المصرية.

أما عن مشروعات تخرج العلاقات العامة لشعبة اللغة الإنجليزية فكان مشروع "volunteer virus" عبارة عن حملة تهدف للتوعية بأهمية التطوع في بناء وخدمة المجتمع، و"شيزلونج" الذى تناول نشر الوعي بالأمراض النفسية.

وأشادت اللجنة، بحداثة أفكار المشروعات وفنيات تنفيذها معلنة النتائج بتميز كافة المشروعات، واختتمت فاعليات المناقشة بتكريم الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية للجنة التحكيم ومشرفي المشاريع، موجهًا لهم وللطلاب الشكر والتقدير على الجهد المبذول في المشروعات، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم.

يذكر أن المشروعات جاءت تحت إشراف الدكتورة نهي التلاوي، الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتورة ياسمين محمد الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتور أحمد ممدوح، وماريا رزق، وهند مرتضي، وإسلام محمود، وندي شعبان، وفاطمة مصطفي، وإسراء حسن، ومروة صلاح، وحسام أبو السعود أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم.