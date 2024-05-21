الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة بنى سويف" تنفذ ورشة عمل لمديرى مستشفيات النسا والتوليد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت إدارة تنظيم الأسرة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بـ بنى سويف بإشراف د.محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، ورشة عمل للأطباء مديرى مستشفيات النسا والتوليد الخاصة واخصائين بالقطاع الخاص.

جاء ذلك بحضور د.هالة عبدالمعطي، مدير عام الإدارة العامة لخدمات تنظيم الأسرة بالقطاع الأهلى والخاص، والدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية، والدكتورة مديحة سرى مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتور عماد البنا نقيب الأطباء والمدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور أحمد عبدالعظيم مدير إدارة العلاج الحر، وجدى نصر مدير مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة المنفذ من قبل هيئة جون سنو والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

يأتي اللقاء فى إطار خطة تنمية الأسرة المصرية وتوجيهات رئيس الجمهورية بأهمية تفعيل دور القطاع الخاص فى حل المشكلة السكانية بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة التنسيق بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بهدف زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وتناولت الورشة فتح منافذ جديدة للتوسع فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة القيصرية بمستشفيات القطاع الخاص.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
بني سويف تنظيم الأسرة مديرية الصحة النسا والتوليد العلاج الحر

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