"إعلام بني سويف" تناقش 8 مشروعات تخرج إذاعية وتلفزيونية

ناقش قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة بني سويف مشروعات تخرج طلاب القسم، حيث تكونت لجنة المناقشة من الدكتورة نهي العبد رئيس القسم، والدكتور عبد الرحيم درويش الأستاذ بالقسم، وسحر الجمل نائب رئيس تحرير أخبار اليوم.

وقامت اللجنة بتحكيم 8 مشروعات متنوعة ما بين التليفزيونية وهم رسال، كفيل، طاحونة، دواير، روليت، زنة إبليس، سيدة القصر، والإذاعية مشروع حسبة قيراط.

وأشادت اللجنة بأفكار المشروعات المقدمة من الطلاب وفنيات تنفيذها من حيث التصوير والتمثيل والمونتاج والإخراج، معلنة النتائج بتميز كافة المشروعات، واختتمت فاعليات المناقشة بتكريم الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية للجنة التحكيم ومشرفي المشاريع وأعضاء الهيئة المعاونة للقسم، موجهًا لهم وللطلاب الشكر والتقدير على الجهد المبذول في المشروعات، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم.