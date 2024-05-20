الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنشاء وتركيب وحدة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بمستشفي الواسطى ببنى سويف

الوحدة
الوحدة

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف، إنشاء وتركيب وحدة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والعلاج  الوظيفى بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى الواسطى المركزى.

وأكد "يوسف" أن الوحدة تعد إضافة خدمة جديدة لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى محافظة بنى سويف، وفي إطار حرص مديريى  الصحة ببنى سويف على رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات بالتعاون مع الدكتوره نيفين عونى مدير الإدارة العامة للعلاج الطبيعى بوزارة الصحة. 

وتابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة"        

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي السبت والأحد الماضيين 18 و19مايو الجاري" بقرية ننا مركز اهناسيا، ضمت 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الجلدية،عظام،تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1455مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 85،معمل طفيليات 29، حالات الأشعة العادية 11، استصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 111حالة، تحويل حالة  للمستشفي لاستكمال العلاج.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية(الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنًا.

بني سويف مستشفى الواسطى ذوى الاحتياجات الخاصة العلاج الطبيعي وكيل وزارة الصحة

الأكثر قراءة

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

عطل مفاجئ يضرب تطبيقات فيسبوك وماسنجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)