إنشاء وتركيب وحدة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بمستشفي الواسطى ببنى سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف، إنشاء وتركيب وحدة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والعلاج الوظيفى بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى الواسطى المركزى.

وأكد "يوسف" أن الوحدة تعد إضافة خدمة جديدة لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى محافظة بنى سويف، وفي إطار حرص مديريى الصحة ببنى سويف على رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات بالتعاون مع الدكتوره نيفين عونى مدير الإدارة العامة للعلاج الطبيعى بوزارة الصحة.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي السبت والأحد الماضيين 18 و19مايو الجاري" بقرية ننا مركز اهناسيا، ضمت 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الجلدية،عظام،تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1455مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 85،معمل طفيليات 29، حالات الأشعة العادية 11، استصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 111حالة، تحويل حالة للمستشفي لاستكمال العلاج.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية(الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنًا.