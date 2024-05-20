محافظ بنى سويف يهنئ مصطفى محمود الفائز بمسابقة المبدع الصغير

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الطالب مصطفى محمود عطية لفوزه ضمن الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة 2024م، في مجال الإبداع والابتكارات، في فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية، في الفئة العمرية الأولى، وذلك برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

وأعرب المحافظ، عن خالص أمنياته للفائزين بشكل عام وابن بني سويف بصفة خاصة التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية مواصلة العمل وصقل المهارات وزيادة التعلم والتدريب لاستكمال مسيرة الإبداع والابتكار، حتى نجد عناصر وسواعد مميزة تشارك بفاعلية في بناء الوطن في مختلف الميادين.

كما ثمن محافظ بني سويف، الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الثقافة، في مجال دعم المواهب الصاعدة، وتوفير كافة الإمكانات لتنمية قدراتهم الإبداعية، من خلال تبني المواهب وإلحاقهم بمراكز الإبداع وتنمية المواهب التابعة لقطاعات الوزارة المختلفة، والتعاون الذي يتم بين قطاعات الوزارة لدعم الفائزين بالجوائز، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة لتطوير مواهبهم، وطباعة مؤلفات الفائزين في مجالي الآداب والشعر، وإقامة حفلات توقيع لهم بمعرض الكتاب، وتنظيم حفلات للفائزين بفرعي الغناء والعزف بدار الأوبرا، وورش عمل للفائزين بفرعي الفنون التشكيلية والابتكار العلمي، ومشاركتهم في عدد من المسابقات الدُولية.