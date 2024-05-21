فتح باب التقدم والتسجيل في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أكد د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة بالمحافظات تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

والمبادرة غير مسبوقة في مجال تأكيد دور ومساهمة الدولة المصرية في مجال التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمنتها رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء اللجنة التنسيقية لمستجدات مشاركة المحافظة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث استعرضت منسق المحافظة في المبادرة الأستاذة نهى محمد تقريرا مفصلا عن الموقف التنفيذي،وعن الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة التخطيط، وكذا الجهود الإعلامية المبذولة للتوعية بأهمية المبادرة.

تضمن التقرير الإشارة إلى فتح باب التسجيل فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط https://award.sgg.eg/Home/Login/ حيث ناقش المحافظ الإجراءات المنفذة لتوفير آليات الدعم والتسهيلات للمشروعات المقامة على أرض المحافظة والتي ستقوم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة التي أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم للدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجميع محافظات الجمهورية، موجها باستمرار إتاحة كل أوجه الدعم المتاح، وتكرار الاجتماعات التنسيقية بشكل دوري، على أن يتم اجراء الترتيبات من خلال نائب المحافظ بلال حبش ومنسق المبادرة مع الجهات ذات الصلة ووزارة التخطيط.

وأكد المحافظ متابعة استقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات داخل المحافظة طبقًا لفئات المشروعات الـ 6 التى تضمها المبادرة (مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة مشروعات محلية صغيرة "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والاستدامة).

وجدد المحافظ دعوته لكل أصحاب المشروعات من أبناء المحافظة للمشاركة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرات ونوعية المشروعات التي ستدخل بها المحافظة في هذه المسابقة،في حصد مراكز متقدمة في هذا العام، مشيدا بالمشاركات المميزة في الأعوام السابقة، ومنوها على أن المحافظة لم تدخر جهد في سبيل دعم كل المشروعات المتقدمة في هذا المجال.