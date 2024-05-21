الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل تعليم بني سويف يطمئن على انتظام سير أعمال امتحانات الإعدادية

الجولة
الجولة

تابع هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، انتظام أعمال امتحان  نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية "عام/مهني" للعام الدراسي 2024/2023.

وأدى الطلاب الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الدينية، ويبلغ إجمالي المتقدمين للامتحان أكثر من 58 ألف طالبًا وطالبة  أمام 315 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث  قد بدأت السبت  الماضي وتختتم الخميس  من الأسبوع الحالي

وأشار وكيل الوزارة  إلى جولته "صباح اليوم" على عدد من  اللجان المنعقدة ببعض المدارس التابعة لإدارة ببا التعليمية، حيث تفقد وكيل الوزارة لجنة مدرسة الشهيد محمد سيد الابتدائية بنين ولجنة مدرسة الشهداء الاعدادية بنين؛ للاطمئنان على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان.

وخلال تفقده بعض اللجان اطمأن من الطلاب على مستوى  الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات، وتم التأكيد على الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان، وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، وعدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن اعمال الشغب والغش.

كما اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم على انتظام  سير امتحانات صفوف  النقل بالمرحلة الثانوية، والتي تجرى بالتزامن مع امتحانات الإعدادية، حيث أوضح وكيل الوزارة أن طلاب الصف الثاني الثانوي بشعبتيه قد أدوا الامتحان في مادتي الكيمياء للشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية  بإجمالي  يزيد عن  18 ألف طالبا وطالبة في 92 مدرسة ثانوى على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى دخول جميع الطلاب على المنصة وأداء الامتحان الإلكتروني. 

بني سويف التربية والتعليم وكيل الوزارة الشهادة الاعدادية سنوات النقل

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