نقيب المعلمين يفتتح دورة "استراتيجيات الأمن القومي" ببني سويف

عبر تقنية الفيديو كونفرانس..

افتتح خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ومصطفى الديب، نقيب المعلمين ببنى سويف، وهانى عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، فعاليات الدورة رقم (93) بعنوان "استراتيجيات الأمن القومي"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تقام الدورة في النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف؛ في إطار بروتوكول التعاون المثمر بين نقابة المعلمين والأكاديمية العسكرية العليا للتدريب.

وجاء افتتاح الدورة التدريبية لنقابة المعلمين ببنى سويف حول إستراتيجية الأمن القومي للمعلمين، بحضور محمود فهيم، نقيب المعلمين باهناسيا، ومحمد سلومه، نقيب المعلمين ببندر بنى سويف، وعزمى محمد، نقيب المعلمين بمركز ببا، وايهاب عزمى، نقيب المعلمين بمركز بنى سويف، وعبد العظيم الحميلى، نقيب المعلمين بمركز ناصر.

وأكد خلف الزناتى، أهمية الاستفادة من دورة " استراتيجيات الأمن القومي" كونها ضرورة ملحة في تعميق الوعى بمفهوم الأمن القومى وآليات التعامل مع التهديدات الخارجية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية.

وأشار الزناتي إلى أن هذه الدورة تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف مصطفى الديب، نقيب المعلمين ببنى سويف، أن نقابة المعلمين ببنى سويف تسعى إلى توفير بيئة متطورة في كيفية النهوض بالمستوى العلمي على كافة المستويات للمعلمين والمعلمات أعضاء نقابة المعلمين بالمحافظة.

وأشار هانى عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، إلى أن الدورة التدريبية لنقابة المعلمين ببنى سويف حول إستراتيجية الأمن القومي، تزيد من الوعى العقلى والفكرى للمعلمين وخاصة فيما يتعلق بكل القضايا المتعلقة بالأمن القومي للدولة المصرية.

يذكر أن الدورة التدريبية تضم 220 من معلمي محافظة بني سويف، حيث تستمر لمدة أسبوعين خلال الفترة من 19 إلى 29 مايو الجاري.

الافتتاح دورة استراتيجيات الأمن القومي

الافتتاح دورة استراتيجيات الأمن القومي

الافتتاح دورة استراتيجيات الأمن القومي

الافتتاح دورة استراتيجيات الأمن القومي

الافتتاح دورة استراتيجيات الأمن القومي

الافتتاح دورة استراتيجيات الأمن القومي

الافتتاح دورة استراتيجيات الأمن القومي

الافتتاح دورة استراتيجيات الأمن القومي

الافتتاح دورة استراتيجيات الأمن القومي

الافتتاح دورة استراتيجيات الأمن القومي

الافتتاح دورة استراتيجيات الأمن القومي