الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القومي للمرأة" ينفذ دورة تدريبية لـ 50 من القادة الدينيين ببني سويف

اللقاء
اللقاء

نفذ المجلس القومي للمرأة فى بنى سويف، اليوم الإثنين، دورة تدريبية لـ 50 من القادة الدينيين بمراكز الواسطى والفشن وبنى سويف بمحافظة بنى سويف وذلك بهدف نشر الوعى المجتمعي بالقضية السكانية والارتقاء بصحة المرأة الإنجابية بين المواطنين.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف إن الدورة التدريبية تأتي استكمالًا لجهود المجلس في تدريب القيادات الدينية المشاركة في تقديم المحور التوعوي " جلسات الدوار" بالمحافظات".

وتركز الدورات التدريبية على دعوة المجتمع للاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية التي توفرها الدولة بالمراكز والوحدات الصحية لكافة المواطنين للارتقاء بصحة المرأة والاسرة المصرية، وأهمية المباعدة بين الولادات وتنظيم الأسرة.

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بني سويف القومي للمرأة الفشن الواسطي القادة الدينيين

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