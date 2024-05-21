محافظ بني سويف يناقش مع "هيئة الكباري" تحسين شبكة الطرق

عقد د.محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا بحضور مسؤولى الطرق والكباري في ختام جولته الميدانية التي قام بها اليوم ورافقه خلال الجولة اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وتضمنت تفقد مستجدات وسير الأعمال بمشروعي مجمع المواقف أسفل عدلي منصور بمدينة بني سويف ومحور الفشن الحر على النيل.

وناقش محافظ بنى سويف مع رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها هيئة الطرق والكباري بدائرة المحافظة ضمن خطة الدولة لتحسين شبكة الطرق ودعم جهود التنمية في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات السيسي وتكليفات رئاسة الوزراء بالمتابعة المستمرة لمشروعات الطرق والرصف والصيانة ورفع كفاءة الطرق بإعتبارها من شرايين التنمية.

وخلال اللقاء، بحث المحافظ مع رئيس الهيئة توفير بعض المتطلبات اللازمة لتكثيف وتسريع وتيرة العمل بمشروع مجمع المواقف واستكمال باقى الأعمال لسرعة تشغيل المجمع والبدء في نقل مواقف سيارات بعض المراكز لتخفيف الضغيط على موقف محي الدين الحالي، وكذا البدء في أعمال طرح مكونات المشروع من المحلات والأكشاك لتنمية المنطقة المحيطة بالمجمع أسفل المحور، فضلاً عن مناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بالأعمال الصناعية والوصلات وأعمال الطرق ضمن مشروع محور الفشن.

وأشار المحافظ إلى أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات ذات الصلة والتعامل السريع مع أية معوقات يتم رصدها، مؤكدًا دعمه للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، خاصة قطاع الطرق كأحد أهم القطاعات الحيوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جهته، شدد رئيس الهيئة على تطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، فضلاً عن الالتزام بالمواصفات القياسية والبرامج الزمنية المُحددة، مع المتابعة الدورية للشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية في مجال الطرق والكباري ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.