"إعلام بني سويف" تناقش مشروعات تخرج قسم الصحافة

نظم قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، مناقشة تحكيم مشروعات تخرج طلاب القسم، تحت رعاية د.منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة فايز رئيس قسم الصحافة.

بحضور مشرفي المشروعات الدكتور أحمد عطيه المدرس بالقسم، والدكتورة فاطمة الأباصيري مدرس الصحافة، ويسرا عكوش مشرفي مشروع المواطن X، والدكتورة أماني حمدي المدرس بالقسم، والدكتورة إسراء عبد الرحمن المدرس بالقسم، وطه صلاح المعيد بالقسم مشرفي مشروع رحال 24، بحضور محمد علي خليفة مدير عام الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.

تكونت لجنة المناقشة من الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمنية عبد الرحمن الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والدكتورة فاطمة فايز رئيس قسم الصحافة والأستاذ المساعد بالقسم، والدكتور أحمد شحاتة الأستاذ المساعد بالقسم.

قامت اللجنة بتحكيم مشروعين وهم: مشروع المواطن X والذي شمل على مجلة عامة عن أهم إنجازات الدولة المصرية للمواطن المصري باختلاف فئاته في الجمهورية الجديدة، وهو ما تم توضيحه داخل العدد الأول من المجلة في حوارات كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ونبيلة مكرم وزير الهجرة السابقة، بخلاف عرض قصص الكفاح والإنجازات لبعض النماذج الشبابية والنسائية الملهمة لكافة المصريين، وتحقيقًا للتكامل بين الصحافة التقليدية والإلكترونية أطلق الطلاب مدونة إلكترونية للمجلة تحمل ذات اسمها.

كما أطلق الطلاب لأول مرة بتاريخ مشروعات قسم الصحافة بإعلام بني سويف تطبيق إلكتروني على "جوجل ستور" باسم "نورني" للخدمات المتكاملة متاح لجميع المصرين والذى يساعدهم في إنجاز خطواتهم بشكل سلس في العديد من الموضوعات الخاصة بالمبادرة الوطنية للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة.

والمشروع الثاني بعنوان "رحال 24" وهو عبارة عن موقع إخباري متخصص في أحدث الأخبار السياحية والأثرية في مصر، والذي يعد الأول من نوعه في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في موقعه الإلكتروني المتخصص، ليُصبح منصة رائدة لتعزيز السياحة المحلية في مصر، اعتمد المشروع على الفنون الجديدة في عرضه للمناطق الأثرية والسياحية مثل الفيديو جراف والانفوجراف والفيتشر الصحفي، وانتقل إلى أكثر من 8 محافظات من شمال سيناء شمالًا إلي أسوان جنوبًا، كما تميز رحال 24 بإصدار نسخة إنجليزية منه للسائح الأجنبي لمعرفة أهم المناطق السياحية والأثرية، ووظف الصحافة الخدمية من خلال إصدار دليل خدمي لأهم المناطق السياحية في كافة محافظات الجمهورية.

وخلال المناقشة أشادت اللجنة بالجهد المبذول في المشروعات والوصول للمصادر وإنفراد القسم بتقديم مشاريع تجمع بين الصحافة الورقية والإلكترونية مع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، معلنةً النتائج بتميز المشروعين، واختتمت فاعليات المناقشة بتكريم الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، وتكريم لجنة التحكيم ومشرفي المشاريع والطلاب، موجهًا لهم الشكر والتقدير على الجهد المبذول في المشروعات، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم.