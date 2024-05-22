طلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف يشتكون من صعوبة امتحان الجبر

اشتكى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، اليوم، من صعوبة امتحان الجبر، حيث احتوت بعض النقاط على مسائل مُعقدة وغير واضحة على حد وصفهم، كذلك سؤال الاختيار من متعدد.

ووصفت الطالبة آية محمود، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، من أن الامتحان الأصعب منذ سنوات طويلة، قائلة “قمنا ضمن مراجعتنا للامتحانات بحل نماذج امتحانات السنوات الماضية من بينها نماذج امتحانات محافظة بني سويف، ولم يكن أحدها بتلك الصعوبة، بالفعل الامتحان صعب للغاية وبه نقاط تراكمية من سنوات ماضية في سؤال الاختيارات”.

وأضاف أحمد محمد، طالب، أن السؤال الخامس وتحديدًا النقطة (ب) تحتاج إلى خبير رياضيات لحلها ليس طالب في الصف الثالث الإعدادي، مطالبًا بالتخفيف اثناء التصحيح ومراعاة صعوبة الامتحان.

وواصل أكثر من 58 ألف و400 طالب وطالبة، اليوم، بالشهادة الإعدادية فى محافظة بني سويف، امتحانات نهاية العام الدراسي وذلك بمادتي الجبر والتربية الفنية داخل 315 لجنة على مستوى المحافظة، فيما تختتم الامتحانات غدًا الخميس بامتحان مادة العلوم.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة بمحافظات الجمهورية، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تعد مبادرة غير مسبوقة في مجال تأكيد دور ومساهمة الدولة المصرية في مجال التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمنتها رؤية مصر 2030.