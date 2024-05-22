تحرك جديد بشأن سير العمل في مشروعات الدواجن ببني سويف

عقد الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بنى سويف، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمشروعات الدواجن -شرق النيل- وسبل تعزيز عوائد المشروع بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمحافظة، وتوفير منتجاتها للمستهلكين بالأسعار المناسبة.



تفاصيل الاجتماع

حضر الاجتماع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور أحمد الجبالي وكيل وزارة الطب البيطري، المهندس هاني عبد الموجود مدير مشروعات الدواجن، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير محطة الدواجن الرومي، ومديرو الحسابات والشئون المالية بديوان عام المحافظة.

واستعرض نائب المحافظ، التقارير المفصلة حول الوضع الحالي للمشروع ومعدلات الإنتاج من الدواجن وبيض المائدة والدجاج الرومي، بجانب مناقشة التحديات التي تواجه المشروع والسبل الممكنة لتجاوزها، مؤكدًا أن الاستثمار في التقنيات الحديثة يمكن أن يساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف. وأشار إلى أن المحافظة تسعى إلى تقديم الدعم اللازم، من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتقديم الإرشادات الفنية والتقنية.



وأكد الدكتور عاصم سلامة، توجيهات المحافظ بأهمية متابعة تنفيذ خطط العمل بشكل دوري؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق لتحقيق النجاح المطلوب.