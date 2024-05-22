تحرير 24 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية وبيئية فى بنى سويف

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد فى بنى سويف، على تنفيذ حملة نفذتها لجنة لحماية المستهلك والتي استهدفت عدد من المحال التجارية ومحلات الجزارة والأسواق بنطاق مدينة بني سويف.

وأسفرت الحملة عن تحرير 24 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية وبيئية، شملت 9 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية، 5محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، 3محاضر لعدم إصدار فواتير، 5محاضر لمخالفات بيئية، ومحضرين لعدم وجود شهادة صحية.

كما تمكنت الحملة من ضبط منتحل صفة يدير مركز للأشعة، بجانب تحرير عدد من المحاضر لبعض المنشآت والمراكز الطبية لوجود مخالفات، والتي شملت عيادات خاصة، ومعامل ومراكز أشعة، تدار بدون ترخيص، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في هذا الشأن

رافق السكرتيرالعام المساعد خلال جولته، اليوم، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، والمختصين من التموين والصحة وحماية المستهلك، والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الأقليم، على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة بمحافظات الجمهورية، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تعد مبادرة غير مسبوقة في مجال تأكيد دور ومساهمة الدولة المصرية في مجال التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمنتها رؤية مصر 2030

جاء لك خلال مناقشته أعضاء اللجنة التنسيقية لمستجدات مشاركة المحافظة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث استعرضت منسق المحافظة في المبادرة نهى محمد تقريرا مفصلا عن الموقف التنفيذي،وعن الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة التخطيط، وكذا الجهود الإعلامية المبذولة للتوعية بأهمية المبادرة.