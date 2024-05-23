الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعداد 18 استراحة للمشاركين والقائمين على امتحانات الدبلومات الفنية ببني سويف

الاستراحات
الاستراحات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم، إجراءات المديرية لتجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان استعدادًا لعقد امتحان الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024، والتي تبدأ السبت المقبل 25 مايو الجاري، وتستمر حتى 30 يونيو.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 27 ألفًا و700 طالب وطالبة بالتعليم الفني بمختلف نوعياته (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) خلال 90 لجنة على مستوى المحافظة.

وأشار هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى أنه تم تجهيز 18 استراحة على مستوى المحافظة، ودعمها بمستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، مؤكدًا تنفيذ توجيهات المحافظ باستمرار تقديم كل التيسيرات المطلوبة التي من شأنها توفير المناخ الملائم والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

ونوَّه وكيل التعليم عن زيارته، اليوم، لبعض استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية، والتي شملت الاستراحات المتواجدة في مدارس (الخيرية الابتدائية والحرية والأقباط )، حيث تم الاطمئنان على توافر الاحتياجات والخدمات المقدمة للمشاركين في الامتحانات والتأكيد على ضمان استمرارها طوال فترة تواجدهم ببني سويف.

بني سويف التربية والتعليم الإستراحات الدبلومات الفنية التعليم الصناعى

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