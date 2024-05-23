محافظ بني سويف يتابع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2024/2023، والتي اُختتمت اليوم، بمادة العلوم، حيث زاد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 58 ألف طالبًا وطالبة أمام 315 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تواصل هاني عنتر وكيل الوزارة، مع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، حيث أشار وكيل التعليم، إلى متابعته ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، والتي تم عقدها في الفترة من 18 إلى 23 مايو الجاري، مؤكدًا أن الطلاب انتظموا في مقار اللجان وأدوا الامتحان في مادة العلوم جيدًا ومنضبط دون حدوث أي مشكلات.

وتوجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بالشكر لكل الأجهزة والجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق، على تعاونهم الجاد والمتميز في توفير كل سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة، والتي وجَّه بها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أثناء أيام الامتحانات التي جرى عقدها على مدار أسبوع.

وأضاف وكيل الوزارة، أن أعمال تقدير الدرجات، سوف تبدأ اعتبارًا من السبت 25 مايو الجاري في جميع المواد في القطاعين " أ، ب"، حيث يشمل القطاع "أ" إدارات (ناصر، سمسطا، ببا، اهناسيا) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، بإجمالي 28660 ألف طالبا وطالبة والقطاع " ب"، ويضم إدارات ( الواسطي، بني سويف، الفشن) ومقره مدرسة "جمال عبدالناصر الابتدائية" بإجمالي طلاب 29773 ألف طالبا وطالبة.