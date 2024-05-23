الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة بني سويف

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

يترقب الطلاب وأولياء الأمور ميعاد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف والحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها بعد اعتمادها من محافظ بني سويف.

السبت المقبل بدء عملية التصحيح للشهادة الإعدادية 2024

وتبدء أعمال تقدير الدرجات السبت المقبل  25 مايو الجاري في جميع المواد في القطاعين "أ، ب"، حيث يشمل القطاع "أ" إدارات (ناصر، سمسطا، ببا، اهناسيا) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، بإجمالي 28660 ألف طالبا وطالبة والقطاع "ب"، ويضم إدارات (الواسطى، بني سويف، الفشن) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 29773 ألف طالبا وطالبة.

اعتماد نتيجة الشهاد الإعدادية لعام 2024 من المحافظ

وتتيح محافظة بني سويف، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 على الموقع الرسمي للمحافظة، حيث يمكن للطلاب الحصول عليها فور اعتمادها من محافظ بنى سويف، من هنا، وكذلك إعلانها داخل كل المدارس الإعدادية بكافة أنحاء المحافظة بمراكزها السبع.

ختام الامتحانات بمادة العلوم للشهادة الإعدادية 2024

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024،  بمادة العلوم اليوم الخميس زاد  عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 58 ألف طالباً وطالبة  أمام 315 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، والتي تم عقدها في الفترة من 18 إلى 23 مايو الجاري، وانتظم الطلاب في اللجان وأدوا الامتحان بشكل جيد.

ووجه هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف الشكر لكافة الأجهزة والجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق، على تعاونهم الجاد والمتميز في توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة والتي وجه بها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أثناء أيام الامتحانات التي جرى عقدها على مدار أسبوع والتي انتهت اليوم بمادة العلوم.

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