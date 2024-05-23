فوز طالبة بجامعة بني سويف بالمركز الثاني في مسابقة الأبحاث المجتمعية

على مستوي الجامعات

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، فوز الطالبة زينب خضر خليل حسن الطالبة بكلية السياسة والاقتصاد بالمركز الثاني في مسابقة الأبحاث المجتمعية على مستوى جامعات مصر، والتي نظمتها جامعة الإسكندرية تحت عنوان "أهمية حاضنات الأعمال في مكافحة البطالة"، وتتمحور حول الدور الذي تلعبه حاضنات الأعمال كإحدى آليات دعم رواد الأعمال ومساعدتهم على تطوير أفكارهم الابتكارية وتحويلها لمشاريع اقتصادية ناجحة، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من مشكلة البطالة.

ووجه رئيس جامعة بنى سويف، التهنئة للطالبة ولأسرة كلية السياسة والاقتصاد تحت إشراف الدكتورة نجلاء بكر عميد الكلية، معربًا عن سعادته بالإنجازات التي يحققها أبناء الجامعة خاصة الطلاب في مختلف المسابقات والمحافل.

وأكد الدكتور منصور حسن أن أحد أهم أولويات إدارة الجامعة هو تشجيع الطلاب على المشاركة في مختلف المسابقات، لما لها من أثر في تنمية قدراتهم ومهاراتهم البحثية والعلمية، ووضع الجامعة في مقدمة الجامعات المصرية.

ووجهت الدكتورة نجلاء محمد بكر، عميد كلية السياسة والاقتصاد، الشكر لرئيس الجامعة لجهوده المبذولة وتذليله لكافة المعوقات، ودعمه الدائم للكلية وأبنائها خاصة الطلاب، والذي تبلور في هذا الإنجاز الجديد الذي يعكس مدي اهتمام إدارة الجامعة، وكفاءة الطلاب وتميزهم وحرصهم على المساهمة في تنمية المجتمع.

وفي سياق آخر، نظمت كلية التمريض، بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة بعنوان " استخدام النباتات الطبية والعطرية في الخدمات العلاجية " بالتعاون مع معهد النباتات الطبية والعطرية، تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتور سامح أبو زيد عميد معهد ابحاث النباتات الطبية والعطرية، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد محمد عياط وكيل معهد ابحاث النباتات الطبية والعطرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.