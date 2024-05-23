الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إخماد حريق "كافيه" على كورنيش النيل في بني سويف

صورة أرشيفية لحريق
صورة أرشيفية لحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق بأحد الكافيهات بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، نتيجة ماس كهربائي، دون خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد الكافيهات بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة الإنتقال لمكان البلاغ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتمكنت من إخماد النيران، والسيطرة على الحريق، الذي شب بالكافية نتيجة مأس كهربائي تسبب في نشوب الحريق، حيث أتت النيران على جزء من محتويات المطاعم "طاولات طعام ومقاعد وشاشة عرض وجهازين تكييف متحرك، وجانبًا من زجاج وأبواب المطعم".

تم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت تشكيل لجنة مختصة لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه والخسائر الناجمة عنه.

بني سويف كورنيش النيل الحماية المدنية الأجهزة الأمنية حريق

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتابع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية

إعداد 18 استراحة للمشاركين والقائمين على امتحانات الدبلومات الفنية ببني سويف

بسبب الهاتف المحمول.. إحالة ملاحظين للتحقيق في لجنة بامتحانات الإعدادية ببني سويف

تحرير 24 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية وبيئية فى بنى سويف

طلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف يشتكون من صعوبة امتحان الجبر

"إعلام بني سويف" تناقش 6 مشروعات تخرج

تحرك جديد بشأن سير العمل في مشروعات الدواجن ببني سويف

"إعلام بني سويف" تناقش مشروعات تخرج قسم الصحافة

الأكثر قراءة

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

"العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

تأييد حبس منة شلبى سنة بتهمة حيازة حشيش

مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)