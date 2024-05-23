إخماد حريق "كافيه" على كورنيش النيل في بني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق بأحد الكافيهات بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، نتيجة ماس كهربائي، دون خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد الكافيهات بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة الإنتقال لمكان البلاغ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتمكنت من إخماد النيران، والسيطرة على الحريق، الذي شب بالكافية نتيجة مأس كهربائي تسبب في نشوب الحريق، حيث أتت النيران على جزء من محتويات المطاعم "طاولات طعام ومقاعد وشاشة عرض وجهازين تكييف متحرك، وجانبًا من زجاج وأبواب المطعم".

تم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت تشكيل لجنة مختصة لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه والخسائر الناجمة عنه.