الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بنى سويف يتابع انتظام العمل بسوق بيع السيارات

السوق
السوق

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل بسوق بيع السيارات بمنطقة شرق النيل بعد افتتاحه للتشغيل التجريبي، مشيرًا إلى أهمية المشروع الذي يخدم أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة في مجال عرض وبيع السيارات المستعملة، لاسيما أنه تم تدعيمه بالعديد من الخدمات التوثيقية اللازمة لعمليات البيع والشراء، فضلًا عن الخدمات التأمينية.

دخول 84 سيارة الجمعة الماضية


وورد التقرير الذي أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات برئاسة مؤمن علي ذكي، والمتضمن الإشارة إلى انتظام سير العمل بالشكل المطلوب، وأفادت اللجنة أنه تم دخول 84 سيارة الجمعة الماضية، تنوعت بين سيارات تابعة للمواطنين، وأخرى تابعة لبعض معارض السيارات، فيما تم بيع 2 سيارة مباشرة بين المواطنين.

وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات الشهر العقاري، وسط إقبال من بعض المحافظات المجاورة مثل الفيوم والمنيا وضواحي محافظة الجيزة، حيث يفتح السوق أبوابه يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 10 صباحًا وحتى 7 مساءً.

تطبيق مقابل انتظار السيارة داخل الساحة 30 جنيهًا فقط

وأشارت اللجنة، في تقريرها، إلى أنه تم تطبيق مقابل انتظار السيارة داخل الساحة 30 جنيهًا فقط من بداية مايو الجاري، مع مراعاة رسم الدخول بالمقارنة بباقي أسواق السيارات في بعض المحافظات الأخرى والتي تتراوح بين 50 و70 جنيهًا، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في تركيب تندات انتظار، لتوفير سبل الراحة للمواطنين من خلال أماكن انتظار مناسبة وحماية لهم أثناء فترات ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس، فيما تقوم اللجنة في دراسة وتحديد الأنشطة الواجب توافرها داخل منطقة الخدمات المزمع إنشاؤها والتي تشمل تقديم مأكولات، مشروبات، تصوير أوراق ومستندات، فحص سيارات.

وأكد محافظ بني سويف أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع، مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير جميع التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز.

بني سويف سوق السيارات محور عدلي منصور محافظ بني سويف شرق التيل

مواد متعلقة

وكيل "تعليم بنى سويف" يتفقد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية

بالأسماء.. اختناق 5 أشخاص من أسرة واحدة بسبب تسريب غاز ببنى سويف

نفوق 11 رأس ماشية فى حريق نشب داخل حظيرة ببنى سويف

فوز طالبة بجامعة بني سويف بالمركز الثاني في مسابقة الأبحاث المجتمعية

جامعة بني سويف توقع بروتوكول تعاون مع ميناء دمياط (صور)

إخماد حريق "كافيه" على كورنيش النيل في بني سويف

محافظ بني سويف يتابع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية

إعداد 18 استراحة للمشاركين والقائمين على امتحانات الدبلومات الفنية ببني سويف

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

عاجل| خطة أمنية لتأمين 52 ألف مشجع بمباراة الأهلى والترجى فى استاد القاهرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

أثناء نومهم.. مصرع شقيقين وإصابة الأب إثر حريق فى منزل بكفر شكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية