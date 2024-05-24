محافظ بنى سويف يتابع انتظام العمل بسوق بيع السيارات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل بسوق بيع السيارات بمنطقة شرق النيل بعد افتتاحه للتشغيل التجريبي، مشيرًا إلى أهمية المشروع الذي يخدم أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة في مجال عرض وبيع السيارات المستعملة، لاسيما أنه تم تدعيمه بالعديد من الخدمات التوثيقية اللازمة لعمليات البيع والشراء، فضلًا عن الخدمات التأمينية.

دخول 84 سيارة الجمعة الماضية



وورد التقرير الذي أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات برئاسة مؤمن علي ذكي، والمتضمن الإشارة إلى انتظام سير العمل بالشكل المطلوب، وأفادت اللجنة أنه تم دخول 84 سيارة الجمعة الماضية، تنوعت بين سيارات تابعة للمواطنين، وأخرى تابعة لبعض معارض السيارات، فيما تم بيع 2 سيارة مباشرة بين المواطنين.

وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات الشهر العقاري، وسط إقبال من بعض المحافظات المجاورة مثل الفيوم والمنيا وضواحي محافظة الجيزة، حيث يفتح السوق أبوابه يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 10 صباحًا وحتى 7 مساءً.

تطبيق مقابل انتظار السيارة داخل الساحة 30 جنيهًا فقط

وأشارت اللجنة، في تقريرها، إلى أنه تم تطبيق مقابل انتظار السيارة داخل الساحة 30 جنيهًا فقط من بداية مايو الجاري، مع مراعاة رسم الدخول بالمقارنة بباقي أسواق السيارات في بعض المحافظات الأخرى والتي تتراوح بين 50 و70 جنيهًا، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في تركيب تندات انتظار، لتوفير سبل الراحة للمواطنين من خلال أماكن انتظار مناسبة وحماية لهم أثناء فترات ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس، فيما تقوم اللجنة في دراسة وتحديد الأنشطة الواجب توافرها داخل منطقة الخدمات المزمع إنشاؤها والتي تشمل تقديم مأكولات، مشروبات، تصوير أوراق ومستندات، فحص سيارات.

وأكد محافظ بني سويف أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع، مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير جميع التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز.