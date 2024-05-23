الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. اختناق 5 أشخاص من أسرة واحدة بسبب تسريب غاز ببنى سويف

أسعاف - أرشفية
أسعاف - أرشفية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، اليوم الخميس، بحالة اختناق إثر تسريب غاز داخل شقتهم الكائنة بأحد العقارات السكنية بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 5 من أسرة واحدة بحالة اختناق إثر إدعاء تسريب غاز داخل شقتهم بأحد العقارات السكنية بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلى أقرب مستشفي.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المصابين هم "ميرفت.م.م" 65 سنة، و"عماد.ه.م" 10سنوات، و"فاطمة.ه.م" 9 سنوات، و"تميمة.م.م" 36 سنة، و"عبدالرحمن.ه.م" 6 سنوات، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

بني سويف شارع عبد السلام عارف تسرب غاز الإسعاف مستشفى بني سويف الجامعي

مواد متعلقة

نفوق 11 رأس ماشية فى حريق نشب داخل حظيرة ببنى سويف

فوز طالبة بجامعة بني سويف بالمركز الثاني في مسابقة الأبحاث المجتمعية

جامعة بني سويف توقع بروتوكول تعاون مع ميناء دمياط (صور)

إخماد حريق "كافيه" على كورنيش النيل في بني سويف

محافظ بني سويف يتابع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية

إعداد 18 استراحة للمشاركين والقائمين على امتحانات الدبلومات الفنية ببني سويف

بسبب الهاتف المحمول.. إحالة ملاحظين للتحقيق في لجنة بامتحانات الإعدادية ببني سويف

تحرير 24 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية وبيئية فى بنى سويف

الأكثر قراءة

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

1.6 مليار جنيه.. ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)