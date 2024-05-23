بالأسماء.. اختناق 5 أشخاص من أسرة واحدة بسبب تسريب غاز ببنى سويف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، اليوم الخميس، بحالة اختناق إثر تسريب غاز داخل شقتهم الكائنة بأحد العقارات السكنية بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بإصابة 5 من أسرة واحدة بحالة اختناق إثر إدعاء تسريب غاز داخل شقتهم بأحد العقارات السكنية بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلى أقرب مستشفي.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المصابين هم "ميرفت.م.م" 65 سنة، و"عماد.ه.م" 10سنوات، و"فاطمة.ه.م" 9 سنوات، و"تميمة.م.م" 36 سنة، و"عبدالرحمن.ه.م" 6 سنوات، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية.