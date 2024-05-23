الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "تعليم بنى سويف" يتفقد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الخميس، سير أعمال لجنة النظام والمراقبة بالقطاعين (أ، ب)  لامتحانات الفصل الدراسي الثاني  2024/2023 للشهادة الإعدادية، والتى عقدت خلال الفترة من 18 إلي 23 مايو الجاري، حيث بلغ إجمالي المتقدمين أكثر من 58 ألفا و400 طالبًا وطالبة موزعين على 315 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأشار هاني عنتر وكيل وزارةالتربية والتعليم، إلى انتظام سير العمل بكنترول الشهادة الإعدادية، حيث من المقرر أن تبدأ  أعمال التصحيح السبت  25 مايو وتستمر أعمال الرصد والمراجعة، مشيرًا إلى  تكليفاته بالالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالكنترول، حيث تم التأكيد على أهمية قيام أعضاء لجنة النظام والمراقبة "الكنترول" بتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب، وتفاديا لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب، وذلك مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال لجنة النظام والمراقبة وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تقسيم المدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين: القطاع.الأول"أ" ويضم إدارات (اهناسيا، ناصر، سمسطا، ببا) بإجمالي 28 ألفا و660 طالبا وطالبة  ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية، فيما يضم القطاع الثاني"ب" ويشمل إدارات (بني سويف، الواسطى، الفشن) بإجمالي 29 ألفا و773 طالبا وطالبة موزعين ومقره مدرسة جمال عبدالناصر.

ووجه هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لكافة الأجهزة والجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق،على تعاونهم  الجاد والمتميز في توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة، والتي وجه بها محافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أثناء أيام الامتحانات التي جرى عقدها على مدار أسبوع.

بني سويف التربية والتعليم ,الشهادة الاعدادية الكنترول وكيل وزارة التربية والتعليم

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