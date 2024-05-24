90 لجنة لـ 27 ألف طالب بامتحانات الدبلومات الفنية غدًا في بني سويف

عقد هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، سلسلة اجتماعات والتواصل مع غرفة العمليات مع مديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومسؤولي التعليم الفني، استعدادًا لعقد امتحان الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2023.

حيث تبدأ امتحانات المواد النظرية غدًا السبت، بإجمالي يزيد عن 27 ألفًا و779 طالبًا وطالبة، بواقع 16 ألفًا و777 للصناعي، 3303 للزراعي، 7340 للتجاري، 269 للفندقي، وذلك داخل 90 لجنة موزعة على مستوى المحافظة من بينها: 59 للصناعي، 11 للزراعة، 19 للتجاري، ولجنة للفندقي، وتشمل امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية في كل أنظمة التقدم نظام 3 سنوات، نظام 5 سنوات، إعداد مهني، تعليم وتدريب مزدوج.

استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية

ووجَّه وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات.

وأوضح هاني عنتر، أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإلإدارات التعليمية لتكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة والمحافظة لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على تذليل كل العقوبات.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من 25 مايو الجاري، وحتى يوم الخميس 6 يونيو المقبل، ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية، بداية من الجمعة 7 يونيو، وتختتم 30 من الشهر ذاته.

وكلَّف رؤساء اللجان باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكل وسائله (حيازة تليفونات محمولة وأجهزة إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المُمتحنين أو الطلاب / انتحال صفة / طرق تقليدية) وتطبيق القانون والقرارات الوزارية في هذا الصدد.

واستعرض وكيل الوزارة، الإجراءات التي اتخذتها المديرية في هذا الجانب، مبينًا، أنه تم الانتهاء من تجهيز مراكز توزيع الأسئلة، والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين المركز وتأمين وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان وكذلك تجميع أوراق الإجابة حتى تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة، بجانب التنسيق مع مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة لمتابعة الحالة الصحية للطلبة أثناء الامتحان.

علاوة على التنسيق مع الكهرباء لعدم انقطاع التيار فترة أداء الطلاب الامتحان والعمل على توفير الجو المناسب لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب، فضلًا عن تكليف مسؤولي الاستراحات وعددها 18 استراحة بجميع الإدارات بمتابعة جاهزية الاستراحات للتأكد من جاهزيتها الاستراحات على مستوى المحافظة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه معلمي التعليم الفني خلال تلك الفترة.