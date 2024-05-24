انبعاث دخان.. تفاصيل ما حدث داخل مستشفى الجامعة ببنى سويف

أعلنت جامعة بنى سويف، اليوم الجمعة، السيطرة على انبعاث دخان تسرب إلى داخل إحدى الغرف بالمستشفى الجامعي، من خلال عناصر فريق السلامة والصحة المهنية وأفراد الأمن بالمستشفى، ولم ينتج عن الواقعة أي خسائر، سواء مادية أو بشرية.

تفاصيل الواقعة

وأفاد تقرير وارد من المستشفيات الجامعية حول الواقعة، بأنه فى تمام الساعة 12:30 ظهرًا، لوحظ انبعاث دخان تسرب إلى إحدى الغرف، حيث حدث خلل كهربائي بوحدة التكييف الخارجية الخاصة بإحدى الغرف خارج العمليات المتخصصة؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ونفت جامعة بني سويف ما تم تداوله من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي من حدوث حريق بالمستشفيات الجامعية.

وأكدت الجامعة أن الأمور عادت لطبيعتها وانتظم سير العمل بمحل الواقعة، ولم يستغرق ذلك سوى 10 دقائق من وقت حدوث الواقعة حتى عودة الأمور لطبيعتها.