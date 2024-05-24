الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث تصادم بالدقهلية

تصادم دراجة نارية
تصادم دراجة نارية - آرشيفية

وقع حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" وسيارة نقل ثقيل على طريق بلقاس جمصة، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثمان للمشرحة، والمُصاب لمستشفى بلقاس، لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وموتوسيكل، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبيَّن وقوع حادث أمام قرية السلسول نتج عنه مصرع مواطن، بسبب إصابته بكسر في الجمجمة وعظام الفك والوجه وخلع بالعين اليسري، وإصابة آخر، مصاب بخلع العينين وجروح قطعية بالوجه والرأس.

وتم نقل الجثمان للمشرحة، والمُصاب إلى مستشفى بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شؤونها ومباشرة التحقيقات.

حادث تصادم دراجة نارية موتوسيكل سيارة نقل ثقيل الجثمان مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية

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