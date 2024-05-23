15 مصابًا فى حادث تصادم بالجيزة

أُصيب 15 شخصًا إثر حادث تصادم سيارتين إحداهما "ملاكي" والأخرى "ميكروباص" على طريق الإسكندرية الصحراوي في محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق إسكندرية الصحراوي، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبيَّن تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، ورفع حطام الحادث.