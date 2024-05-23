الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

15 مصابًا فى حادث تصادم بالجيزة

أسعاف - ارشيفية
أسعاف - ارشيفية

أُصيب 15 شخصًا إثر حادث تصادم سيارتين إحداهما "ملاكي" والأخرى "ميكروباص" على طريق الإسكندرية الصحراوي في محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق إسكندرية الصحراوي، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبيَّن تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، ورفع حطام الحادث.

طريق إسكندرية الصحراوي محافظة الجيزة إصابة 15 شخصا حادث تصادم سيارتين غرفة عمليات النجدة

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