الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربى بسوهاج

أسعاف - ارشيفية
أسعاف - ارشيفية

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز المنشاة، جنوب محافظة سوهاج، حادث تصادم بين سيارتين نقل، إحداهما مزودة بمقطورة عقب إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى، نتج عن الحادث وفاة مستقل السيارة الأولى وإصابة قائدها.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة المنشاة، ووجود متوفى، تم رفع أثار الحادث من على الطريق، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم ومتوفي ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي بين سيارة نصف نقل " قيادة المدعو عبد الحميد ك م م  26 سنة سائق ومقيم الغربية، وبين سيارة نقل بمقطورة قياده المدعو ظريف ا م 43 سنة سائق ومقيم الجيزة متوقفة علي جانب الطريق وقع الحادث أثناء سير السيارة الأولي أختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدي إلي إنحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية المتوقفة علي جانب الطريق من الخلف.

ونتج عن الحادث وفاة مستقل السيارة الأولي المدعو “سامح ا - 43 سنة” سائق مقيم الجيزة وإصابة قائد السيارة الأولي " بجروح وكدمات متفرقة بالجسم "وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

وبسؤال قائدي السيارتين بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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