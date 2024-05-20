ضمن "حياة كريمة".. توصيل الغاز الطبيعي لـ41 قرية بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام شركة "مودرن جاس" بإطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية " أولاد إسماعيل " بمركز المراغة، وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية، مشيرا إلى أنه تم تشغيل الغاز الطبيعي لـ 41 قرية بمحافظة سوهاج.

وذلك ضمن المبادر ة الرئاسية حياة كريمة " المرحلة الاولى"، ويجري التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، حيث يجرى العمل في أكثر من قطاع في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

تنفيذ شبكة ضغط بيني بضغط تشغيل 7 بار بطول 11000 متر



وأوضح محافظ سوهاج، أنه تم تنفيذ 2 منظم للغاز أحادي الخط سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط بيني بضغط تشغيل 7 بار بطول 11000 م، وضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 6500 م شاملة فرعيات المنازل، وناشدت شركة مودرن جاس المواطنين في قرية اولاد اسماعيل بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضمانًا لتعظيم وسرعة استفادة أهالي القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.



وتجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك، بواقع 40 جنيهًا شهريًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة، ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 12441 عميل بالقرية.