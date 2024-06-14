دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الجمعة 14-6-2024 

دعاء الفجر من أكثر الأدعية التي يبحث عنها المسلمون خاصة مع صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهناك صيغ مختلفة من دعاء الفجر تعرض الدستور بعض في التقرير التالي:

دعاء الفجر مكتوب

‏فوضتك أمري وأنت خير مُعين، سألتك خيرًا وجبرًا لقلبي وتوفيقًا في كل حين

اللهُم اكتب لنا مِن خيرك وأتم علينا فضلك

وارزقنا طاعتك واجعل خير اعمالنا خواتيمها وارزقنا راحة

البال والسعادة وبارك لنا فى أولادنا وأحبابنا ويسر لهم كل صعب واصلح أحوالهم وبارك فى أعمارهم وابعد عنا جميعا الوباء والأمراض والأسقام

نسألك يا رب أن تجعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان

اللہـــم تقبل صيامنا واغفر ذنوبنا واحسن أعمالنا ويسر أمورنا

اللہـــــم اجعل لنا نصيبا من قبول الدعوات وغفران الذنوب

وبلغنا يوم عرفة ونحن في أتم الصحة والعافية.

دعاء يوم عرفة

خيرُ الدعاء دعاءُ يومِ عرفةَ وخير ما قلت أَنا والنبيون من قبلي «لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

اللهم اجعلنا ممن لهم نصيب في الدعاء المستجاب وارفع عنا البلاء وعظم لنا الجزاء.

اللهُمَّ في يومِ عرفة اللهُمَّ إنَّا نسألُكَ الرَّاحةَ لِقُلوبِنَا والفَرحةُ لِأنفُسِنَا، ونسالُكَ تسهيلًا لكُلِّ أُمِورنَا ونَستودِعُكَ أدعيةٍ فاضَتْ بِهَا قُلوبُنَا فإستَجَبها لنَا يالله."

دعاء لطلاب الثانوية العامة

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين والعالمين والحافظين يارب العالمين.

اللهم كن لهم خير مُعين واحفظهم عن الشمال وعن اليمين واجعلهم من المتفوقين.

اللهم يسِّر الامتحانات عليهم.

اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم وكن معهم وقت السؤال فاجبهم.

ربِّ اشرح صدورهم ويسِّر أمورهم واحلل عقدة من ألسنتهم.

اللهم اجعل الامتحانات بردًا وسلامًا وسهلًا على عقولهم وقلوبهم والهمهم الإجابة.

اللهم اكتب لهم النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة أنت ولي ذلك والقادر عليه.

اللهم فرح قلوب أهاليهم بهم وانزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا.