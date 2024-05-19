الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحالف الوطنى: تنفيذ 2042 عملية قلب لمرضى غير قادرين من قرى سوهاج

عملية قلب
عملية قلب

أعلنت جمعية الأورمان، وهي أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تنفيذ عدد (2042) عملية قلب لصالح المرضى غير القادرين من قرى وعزب ونجوع محافظة سوهاج، وقد تم ذلك منذ بدء العمل وحتى الآن، وذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة استكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

وأكد الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن بسوهاج، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة قد تم اختيارهم بعد إجراء أحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية، وذلك لدعم الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى والمحدودين في الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظات المختلفة.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية في القلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من القوافل الطبية الموسعة في المحافظات، مشيرًا إلى أنها تتم تحت رعاية السيد المحافظ وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.
وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال مساعدتهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبشكل مجاني تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وتكلفة العلاج المتزايدة والتكاليف العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، مما يزيد من معاناة مرضى القلب غير القادرين من سكان المحافظة.
وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار مجانًا.

التحالف الوطني للعمل الأهلي جمعية الأورمان محافظة سوهاج الدكتور رأفت السمان اللواء ممدوح شعبان العمليات الجراحية الجمعية

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