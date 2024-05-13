محافظ سوهاج يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في مستهل زيارته لسوهاج، والوفد المرافق له، والذي ضم كلًا من "المستشار الدكتور محمد أبوضيف الأمين العام، والمستشار عبدالناصر خطاب، والمستشار عبدالحليم محمود، والمستشار أحمد عبداللطيف، والمستشار عبدالله فتوح أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد أبوعميرة، والمستشار سعد مزيد، والمستشار عبدالراضي صديق نواب رئيس الهيئة"، وذلك بحضور السيد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج.

محافظ سوهاج: توريد 58 ألفًا و685 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء الموسم دون معوقات

ضم الوفد أيضًا كلًا من "المستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد هاشم عضو إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبدالبديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مدير العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد الخضري عضو وحدة العلاقات العامة".

ورحب محافظ سوهاج برئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له على أرض المحافظة، مثمنًا دور القضاء المصري، وهيئة النيابة الإدارية، وما تبذله من جهود وصولًا إلى العدالة الناجزة.

من جانبه، قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ سوهاج على حفاوة الاستقبال، مثمنًا جهود المحافظة في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، وتبادل محافظ سوهاج ورئيس هيئة النيابة الإدارية الدروع التذكارية.