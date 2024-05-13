الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية

اللقاء
اللقاء

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في مستهل زيارته لسوهاج، والوفد المرافق له، والذي ضم كلًا من "المستشار الدكتور محمد أبوضيف الأمين العام، والمستشار عبدالناصر خطاب، والمستشار عبدالحليم محمود، والمستشار أحمد عبداللطيف، والمستشار عبدالله فتوح أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد أبوعميرة، والمستشار سعد مزيد، والمستشار عبدالراضي صديق نواب رئيس الهيئة"، وذلك بحضور السيد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج.

محافظ سوهاج: توريد 58 ألفًا و685 طن قمح للشون والصوامع منذ بدء الموسم دون معوقات

ضم الوفد أيضًا كلًا من "المستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد هاشم عضو إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبدالبديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مدير العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد الخضري عضو وحدة العلاقات العامة".

ورحب محافظ سوهاج برئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له على أرض المحافظة، مثمنًا دور القضاء المصري، وهيئة النيابة الإدارية، وما تبذله من جهود وصولًا إلى العدالة الناجزة.

من جانبه، قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ سوهاج على حفاوة الاستقبال، مثمنًا جهود المحافظة في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، وتبادل محافظ سوهاج ورئيس هيئة النيابة الإدارية الدروع التذكارية.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية والمستشار عبد الناصر خطاب والمستشار عبد الحليم محمود هيئة النيابة الإدارية الدروع التذكارية

الأكثر قراءة

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

مكالمة من دبى.. عصام صاصا يعرض التصالح مع أسرة ضحيته.. وهذا ردهم

"خناقات" شاب تقود والده إلى "حبل المشنقة" بالإسكندرية

زوجة عصام صاصا تدافع عنه.. وتعِد بالكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزداني..

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟