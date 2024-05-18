إحباط محاولات غش أثناء امتحانات الإعدادية بسوهاج.. واستبعاد رئيس لجنة ومراقب أول

تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، يرافقه سليمان بخيت، وكيل المديرية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، حيث اطمأن وكيل الوزارة ووكيل المديرية على سير الامتحانات، كما اطمأنا على توفير المناخ الآمن للطلاب لتأدية الامتحان في يسر، وتأكدا من وضوح أسئلة الامتحانات وأنها تراعي جميع المعايير التي وضعتها الوزارة.

ومن خلال متابعة سير الامتحانات بلجنة مدرسة "عمر بن الخطاب الإعدادية" بإدارة سوهاج التعليمية، لاحظ وكيل الوزارة ووكيل المديرية عدم انضباط سير الامتحان داخل اللجنة بالشكل المطلوب، وتم ضبط 3 هواتف محمولة بحوزة طلاب داخل اللجنة، وبناءً عليه، قرر وكيل الوزارة استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول واستبدالهما بآخرين بدءًا من امتحان الغد.

وفي إطار جهود المديرية في متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، تلقت غرفة العمليات بالمديرية بلاغًا يفيد بضبط 3 هواتف بحوزة طلاب بلجنة مدرسة "المراغمة الإعدادية" بإدارة دار السلام التعليمية، كما تلقت بلاغًا يفيد بقيام أحد الطلاب بلجنة "مدرسة الفتح الإعدادية" بإدارة جرجا التعليمية بمحاولة الهروب بورقة الإجابة خارج اللجنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فورًا حيال المخالفات في الوقائع المختلفة.