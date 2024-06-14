الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باسل عادل لـ"الشاهد": الكتاتنى قالى "كُل عيش.. إحنا هنحكم 500 سنة"

باسل عادل
باسل عادل

قال الدكتور عادل باسل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، إن وجود شيخ الأزهر في لجنة السياسات جاءت للإخوان على الطبطاب لأنهم كانوا يخططون لعزل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، كما كانوا يضايقونه في الجامعة وفي المؤسسة. 

وأضاف عادل باسل خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "قلت للكتاتني أن المصريين يحبون جدا شيخ الأزهر، وهو بالنسبة لهم قيمة كبيرة جدًا فقال لي الكتاتني "يا باسل كُل عيش إحنا هنحكم 500 سنة"، فقلت له "طيب يا دكتور لو استمرت الوتيرة على هذا النحو فأقسم لك بالله ما هتكملوا 500 يوم، لأن إللي جابكم هنا الثورة والميدان والناس اللي زينا، أنتم لوحدكم معرفتوش تعملوها". 

الكتاتنى الإخوان برنامج الشاهد باسل عادل أحمد الطيب

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