"الفقى": توريد 79 ألفًا و482 طن قمح لشون وصوامع سوهاج منذ بدء الموسم

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إنه تم توريد 79 ألفا و482 طن أقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد القمح يوم 15 أبريل الجاري وحتى الآن، مشيرًا إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات.

وأكد محافظ سوهاج، فى بيان له على جميع الجهات المعنية بتذليل أي عقبات أمام المزارعين، والمتابعة المستمرة لعمليات التوريد، والفحص الدوري للكميات المستلمة، والعمل على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي 2024 بجميع صوامع وشون المحافظة.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 183 ألفا و518 فدانا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 17 موقعا تخزينيا، بالإضافة إلى تشكيل لجان استلام الأقماح، وبلغ سعر إردب القمح هذا العام وفقًا لدرجة النقاوة "2000 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و1950 جنيهًا درجة نقاوة 23، و1900 جنيه درجة نقاوة 22.5".

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فى سياق آخر، نظمت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، اليوم السبت الموافق 18 من شهر مايو الجاري، القافلة الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا، بالوحدة الصحية لقرية الجريدات التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة طهطا، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري حياة كريمة، برعاية، الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم.

يأتي هذا في إطار خطة القوافل العلاجية المجانية لوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى النائية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، حياة كريمة، وذلك من خلال تنظيم قافلة طبية بمقر الوحدة الصحية بقرية الجريدات وتستمر حتى غد الأحد.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، أن قافلة حياة كريمة تشمل العديد من التخصصات الطبية، ومنها الجراحة والباطنة والعظام والنساء والتوليد والأسنان والأطفال وتنظيم الأسرة والرمد والجلدية، كما يوجد بالقافلة خدمات التحاليل الطبية والأشعة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وارتداء الأطقم الطبية لوسائل الوقاية الشخصية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء المترددين على القافلة للكمامات الواقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القافلة سوف تشمل توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية وإجراء التحاليل والأشعة والعلاج مجانًا للمترددين، من خلال بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد للأطفال، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية عدة وتثقيف صحي لسيدات القرية والقرى المجاورة لها، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والخبراء والكوادر العلمية في المجال الصحي.