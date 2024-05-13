لأعمال الصيانة.. ضعف المياه بالأدوار العليا في جرجا بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمنطقة المشوادي الشرقي والحوزة ومنطقة البوابة بمدينة جرجا بسوهاج، وذلك غدًا الثلاثاء، من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر مساءً من نفس اليوم، ولمدة 24 ساعة.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة الدورية وغسيل المروقات لمحطة مياه توسعات جرجا.

من جهته، أوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من، تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.