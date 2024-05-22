محافظ سوهاج يكرم 37 لاعبًا حاصلين على ميداليات ببطولات العالم وإفريقيا والجمهورية

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، 37 لاعبا ولاعبة من أبناء محافظة سوهاج الموهوبين، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، ونادي طهطا الرياضي، ونادي المحليات، والذين حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في مختلف المحافل والبطولات المحلية والعربية والإفريقية والعالمية، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي نائب رئيس نادي المحليات بسوهاج.

وهنأ محافظ سوهاج، أبنائه من اللاعبين واللاعبات المتميزين، متمنيا لهم الاستمرار في الحصول على الألقاب والميداليات، وتشريف اسم مصر عامة وسوهاج خاصة في جميع المحافل الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بقطاع الرياضة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتسعى دائما إلى دعم ورعاية أبنائنا الأبطال الحاصلين على بطولات محلية أو دولية، لافتا إلى أن المحافظة تضم نماذج رياضية متميزة ومشرفة.