الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فريق طبي بمستشفي سوهاج الجامعي ينجح في استئصال ورم بقاع الجمجمة لشاب عشريني

أشعه المريض
أشعه المريض

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب، بالتعاون مع قسم التخدير بمستشفي سوهاج الجامعي، في استئصال أكبر الأورام من حيث الحجم بقاع الجمجمة، يبلغ ١٣٢ سنتمتر مربع، لشاب يبلغ من العمر ٢٢ سنة وانقاذه من فقد كلي للبصر.

 صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، مؤكدا أن الفريق الطبي بالمستشفى قام بإجراء التدخل الجراحي الدقيق لإنقاذ حياة الشاب، بعد معاناة استمرت٣ سنوات متصلة كان يعاني من تدهور فى البصر مع صداع مزمن واختلال فى التصرفات، حيث تم استئصال "الورم" بنجاح.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية،: عند وصول الشاب إلى المستشفي كان يعاني من ضعف شديد بالنظر وارتشاح بالعصب البصرى، وصل لمرحلة ما قبل فقدان البصر، فتم إجراء عملية استئصال كلى للورم وخروج المريض فى حالة وعى كامل مع عودة البصر.

وأضاف الدكتور خالد عبدالعال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه عقب استقبال المريض بالمستشفي تم عمل التحاليل والاشاعات والفحوصات اللازمة له، وذلك للوقوف علي مدي استعداده لإجراء العملية الجراحية، وتم اجراء العملية بواسطة فريق طبي متمكن في تلك الجراحات المتخصصة وتكللت جميع الجهود بالنجاح الباهر.

وأوضح الدكتور مؤمن المأمون رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، أن الورم الذي كان يعاني منه المريض يعد من أكبر الأورام حجمًا في قاع الجمجمة، واستغرقت الجراحة اكثر من ٨ ساعات، تمت خلالها استئصال كلى للورم، وتتم المتابعة الدورية له بالعيادة الخارجية بقسم جراحة المخ والاعصاب.

جدير بالذكر، أن الفريق الطبي الذي أجري العملية ضم كلًا من الدكتور مؤمن المأمون، الدكتور محمد عبدالعال، الدكتور أحمد كمال، بينما ترأس فريق التخدير الدكتور خالد حسان، وضم فريق التمريض برئاسة ياسر حسني كلًا من هبة حامد، منال مصطفي محمد وهاجر أحمد محمود.

فريق طبي بقسم جراحة المخ بمستشفي سوهاج سنتمتر والأعصاب للمستشفيات

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