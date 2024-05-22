في سوهاج.. رئيس لجنة سمح لمدرسة بالمراقبة على ابنتها ومراقب سرب الامتحان

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن القائمين على أعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية تمكنوا بالتنسيق مع غرف عمليات المديرية والإدارات التعليمية وفريق الرصد الإلكتروني بالمديرية من إحباط محاولات الغش الإلكتروني والإخلال بالنظام العام للامتحانات في عدة لجان.

أوضح وكيل وزارة تعليم سوهاج، أنه في إطار الإجراءات المشددة التي تتخذها المديرية لضبط أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، فقد تمكن فريق الرصد الإلكتروني بالمديرية المكلف بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، عن طريق الأكواد الموجودة على أوراق الأسئلة من تتبع وإحباط جميع محاولات الغش الإلكتروني، وضبط مراقب أول في أحد لجان إدارة دار السلام التعليمية لقيامه بتسهيل عملية الغش ونشر أسئلة الامتحانات على المواقع والصفحات، وتم إخلاء المذكور من العمل باللجنة وإحالة الواقعة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقافه عن العمل.

كما تم رصد قيام رئيس لجنة بإحدى مدارس إدارة سوهاج التعليمية بانتداب معلمة من التعليم الفني للعمل كملاحظة باللجنة رغم أن ابنتها تمتحن في نفس اللجنة، وعلى الفور قامت المديرية باستبعاد رئيس اللجنة والمعلمة المذكورة من اللجنة وإحالة الواقعة للشئون القانونية بالمديرية.

وكذلك رصدت غرفة العمليات بالمديرية عدم انضباط العمل بإحدى لجان البلينا وعدم التزام الطلاب بالجلوس بلجانهم الفرعية وتسهيل أعمال الغش باللجنة، فتم على الفور استبعاد رئيس اللجنة وإحالته للشئون القانونية.

وعلى الجانب الاخر، أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023- 2024 بكلية الحقوق، والتي يؤديها 11 ألف طالب وطالبة.

رئيس جامعة سوهاج يتفقد الامتحانات الإلكترونية لكلية الصيدلة

وخلال جولته، أشاد النعماني، بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات الخاصة بالإمتحانات بالكلية، وذلك في لضمان توفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم، وفقًا للخريطة الزمنية وموعد بداية وانتهاء الامتحانات، والجداول المُعلنة بالكلية، مشيدًا بالهدوء الذي يسود اللجان وتواجد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد على أي استفسارات.

ووجه رئيس جامعة سوهاج، خلال جولته بضرورة مواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، مضيفًا أنه تم إعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي الهمم والحالات المرضية ووجود من يعاونهم، وسرعة تصحيح الاختبارات لإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.