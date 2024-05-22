ضبط طالب سرب امتحان الهندسة للإعدادية بعد مرور 15 دقيقة فى سوهاج

تمكنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، من ضبط طالب سرب امتحان الهندسة اليوم، بعد مرور 15 دقيقة من انطلاق أعمال الامتحانات للشهادة الإعدادية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة التسريب طبقًا للقرارات والكتب الوزارية المنظمة.

وشهدت الأيام الماضية من الامتحان تسريب الأسئلة لمادة اللغة العربية والعلوم واللغة الإنجليزية، من جهتها اتخذت مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة التسريب واللجنة الامتحانية التي تم تسريب ورقة الأسئلة منها.

يذكر أن محافظة سوهاج، شهدت السبت الماضى، انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى داخل 11 إدارة تعليمية، حيث بلغ عدد اللجان المقرر عقد الامتحانات بها 463 بواقع 98 لجنة فى قطاع الشمال، الذى يشمل إدارات: طما وطهطا وجهينة، بالإضافة إلى 208 لجان فى قطاع وسط الذى يضم إدارات: المراغة وسوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاة، وأخيرًا 157 لجنة في قطاع الجنوب الذي يضم إدارات: جرجا والبلينا ودار السلام، حيث بلغ عدد الطلاب المقرر خوضهم ماراثون الامتحانات 81656 طالبًا وطالبة.

قرار منح العلاوة التشجيعية لـ697 موظفًا

فيما اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قرار منح العلاوة التشجيعية لعدد 697 موظفا من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والأحياء التابعة، من مختلف التخصصات، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى عن العام المالى 2023/ 2024، إعتبارًا من 19 مايو الجاري، ووفقًا للمادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وجاء ذلك بحضور حاتم عبد العزيز مدير عام إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.



وهنأ الفقي كل من شملهم القرار، مؤكدًا التزام المحافظة بتطبيق جميع القواعد الوظيفية والاشتراطات القانونية تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتنفيذًا للقانون، مشيرًا إلى حرص المحافظة الدائم على تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين وتحقيق العدالة بينهم، تنفيذا لخطة الإصلاح الإداري وتطوير منظومة العمل، ما يسهم فى تحقيق التنمية فى كل القطاعات، والنهوض بالدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، أوضح مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، أن منح العلاوة التشجيعية يخضع لضوابط وشروط حددتها المادة 38 من قانون الخدمة المدنية وهى أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.