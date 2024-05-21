11 ألف طالب بـ"حقوق سوهاج" يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يومها الأول

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023- 2024 بكلية الحقوق، والتي يؤديها 11 ألف طالب وطالبة.

رافقه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رابح رتيب بسطا عميد الكلية، اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بالمقر الجديد للجامعة.

إشادة بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات الخاصة بالإمتحانات بالكلية

وخلال جولته أشاد "النعماني" بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات الخاصة بالإمتحانات بالكلية، وذلك في لضمان توفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم، وفقًا للخريطة الزمنية وموعد بداية وانتهاء الامتحانات، والجداول المُعلنة بالكلية، مشيدًا بالهدوء الذي يسود اللجان وتواجد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد على أي استفسارات.

التوجيه بضرورة مواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات

ووجه رئيس جامعة سوهاج، خلال جولته بضرورة مواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، مضيفًا انه تم إعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي الهمم والحالات المرضية ووجود من يعاونهم، وسرعة تصحيح الاختبارات لإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة، أن رئيس الجامعة شدد على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، مضيفًا أنه تم وضع مبردات المياه امام اللجان والمراوح داخل اللجان لمواجهة حرارة الجو.

الامتحانات مستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها حتى 13 يونيو

وأشار إلى أن الامتحانات مستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها والتي ستنتهي يوم 13 من شهر يونيو الجاري، موضحًا أن الطلاب يؤدون الامتحانات داخل 45 لجنة امتحانية، على فترتين صباحية ومسائية.

و خلال الجولة، حرص ر ئيس الجامعة على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، ومن جانبهم، أبدى الطلاب سعادتهم بالتواصل الدائم مع قيادات الجامعة وحرصها على إتمام عملية الامتحانات في مناخ مناسب صحي وهادئ ومستقر.