إجراء 19 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، عن إجراء 19 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

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وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع الهيئة بسوهاج، أنه تم استضافة مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج لفريق زراعة القوقعة بقيادة الدكتور أحمد مصطفى مساعد وزير الصحة ومدير معهد السمع والكلام بالقاهرة، والدكتور إيهاب سيفين استشاري جراحة القوقعة بالمعهد.

ولفت إلى أن إجراء مثل تلك العمليات يأتي انطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية؛ لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال، أن إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى وصل إلى ( 338 حالة ) منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، مشيرا إلى إجراء تلك العمليات بمساعدة الفريق الطبي المتميز بالمستشفى.