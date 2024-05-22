الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يشدد على مراعاة الضوابط المنظمة لأعمال تصحيح الامتحانات

اثناء الزيارة
اثناء الزيارة

تابع الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية في أول أيامها بمركز تصحيح الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي فتيات، والذي يضم جميع مواد الشهادة الابتدائية.

 
وأكد رئيس المنطقة، أهمية مراعاة الضوابط واللوائح المنظمة لأعمال التصحيح بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلاب، وأوضح رئيس المنطقة انتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية غدًا الخميس بالمراكز المعدة لذلك.

 

وعلى الجانب الآخر، التقى فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، مسؤولي المعلومات والامتحانات بالإدارات التعليمية، بحضور طارق محمد أحمد، مدير مركز المعلومات والدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.


وتناول اللقاء استعدادات المنطقة لتنفيذ مبادرة طلائع مصر الرقمية لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، ومبادرة أشبال مصر الرقمية لطلاب المرحلة الإعدادية، والذي ينفذهما الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الاتصالات.


كما ناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ومراجعة بيانات ما قبل الامتحانات ورفع الصور والبيانات على برنامج شئون الطلاب والتأكد من وضوح الصور ودقة البيانات، ورفع تقارير الشهادة الثانوية والتواصل الدائم مع غرفة العمليات بالمنطقة.

 


وشدد رئيس المنطقة، على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق والتعاون من أجل خروج الامتحانات بصورة مشرفة.

وعلى الجانب الآخر، أنهى الطلاب الشهادة الأعدادية بالتعليم العام  اليوم امتحان اللغة الأجنبية حيث أوضح وكيل وزارة تعليم سوهاج الدكتور ياسر محمود، أنه في إطار الإجراءات المشددة التي تتخذها المديرية لضبط أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، فقد تمكن فريق الرصد الإلكتروني بالمديرية المكلف بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، عن طريق الأكواد الموجودة على أوراق الأسئلة من تتبع وإحباط جميع محاولات الغش الإلكتروني، وضبط مراقب أول في أحد لجان إدارة دار السلام التعليمية لقيامه بتسهيل عملية الغش ونشر أسئلة الامتحانات على المواقع والصفحات، وتم إخلاء المذكور من العمل باللجنة وإحالة الواقعة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقافه عن العمل.


كما تم رصد قيام رئيس لجنة بإحدى مدارس إدارة سوهاج التعليمية بانتداب معلمة من التعليم الفني للعمل كملاحظة باللجنة رغم أن ابنتها تمتحن في نفس اللجنة، وعلى الفور قامت المديرية باستبعاد رئيس اللجنة والمعلمة المذكورة من اللجنة وإحالة الواقعة للشئون القانونية بالمديرية.

 

ورصدت غرفة العمليات بالمديرية عدم انضباط العمل بإحدى لجان البلينا وعدم التزام الطلاب بالجلوس بلجانهم الفرعية وتسهيل أعمال الغش باللجنة، فتم على الفور استبعاد رئيس اللجنة وإحالته للشئون القانونية.

الدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية لإمام علي بن أبي طالب الشهادة الابتدائية

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