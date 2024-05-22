الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تموين سوهاج: توريد 92 ألفًا و828 طنًا و976 كيلو أقماح من المُزارعين حتى الآن

توريد القمح
توريد القمح

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية  بسوهاج، فى تقريرها اليومي، أنه تم توريد 92 ألفًا و828 طنًا و976 كيلو أقماح من المُزارعين، وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي، لافتًا إلى استمرار عملية التوريد دون معوقات منذ يوم الإثنين الموافق 15 أبريل الماضي، مشيرًا إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على جميع الجهات المعنية بتذليل أية عقبات أمام المزارعين، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، والمتابعة المستمرة لعمليات التوريد، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي 2024 بجميع صوامع وشون المحافظة.

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ومن جانبه، أوضح  المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أن الأماكن التى يتم توريد القمح بداخلها هى:

١_ الشركة القابضة للصناعات الغذائية (مطاحن والمواقع التخزينية الخاضعة لها).

٢_ الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين

(والمواقع التخزينية الخاضعة لها).

٣_ البنك الزراعي المصري (والمواقع التخزينية الخاضعة له).

وأكد  إبراهيم، على حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين.

 

وفى سياق متصل، كان  الدكتور عبد اللطيف دياب عبد اللطيف، وكيل وزارة الزراعة، قد أعلن بدء توريد محصول القمح، يوم الإثنين، الموافق 15 من شهر أبريل لعام ٢٠٢٤، وأنهت المديرية كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الحصاد من خلال تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة، لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح، كما تم التنسيق بين كافة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسهولة توريد وتداول الأقماح.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج الم زارعين صوامع وشون اللواء طارق الفقى المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية

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