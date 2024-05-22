الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أزمة مزلقان الموت بطهطا تنتقل لمجلس النواب.. وبرلماني يوجه رسالة طمأنينة للمواطنين

النائب نشأت فؤاد
النائب نشأت فؤاد

وجه النائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب وأمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، رسالة إلى أهالي محافظة سوهاج بعد مطالبات العديدة من الأهالي له بإيجاد حل لأزمة مزلقان طهطا المغلق أو كما يسمونه "مزلقان الموت بطهطا"  والتي راح ضحيته الأيام الماضية إحدى المحاميات من أبناء قرية شطورة في ريعان شبابها وسبقها اثنين أشقاء وغيرهم  الكثيرين من أبناء طهطا.

وقال النائب نشأت فؤاد عباس عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب  الجمهوري بسوهاج عن الدائرة الرابعة عبر صفحته الرسمية “على العهد والوعد باقون وكما وعدتكم أني لا أكل ولا أمل من المطالبة بحقوقك المشروعة التي تخص الجميع والمشاكل الموجودة على أرض الواقع”.

وتابع النائب، اليوم، تم مناقشة طلب الإحاطة المقدم مني في مجلس النواب بخصوص مزلقان طهطا البحري في حضور النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات والنائب السيد عوض أمين سر اللجنة والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد والمهندس هشام عبد المجيد وكيل هيئة السكة الحديد وعرضنا مشكلة المزلقان باستفاضه وطالبت بسرعة حل المشكلة التي يعاني منها الجميع من أبناء طهطا مطمئنا الجميع بإيجاد حل في وقت قريب جدا.

وخلال الجلسة، وجه نائب الشعب الجمهوري حديثه بحدة واستياء من تقاعس المسئولين في إنقاذ حياة المواطنين وخاصة بعدما أعلنت محافظة سوهاج توافر الدعم المادي لإنشاء كوبري مشاة علوي للمواطنين مزود بمصعدين مطالبا بوقف نزيف دماء أبناء دائرته على قضبان السكك الحديدية في مدينة طهطا.

وأشار النائب نشأت فواد، إلى أنه سبق وقدم أربعة طلبات إحاطة بسبب مزلقان طهطا وقام بمصاحبة وفد من لجنة النقل والمواصلات لمعاينة المزلقان والحلول المقترحة.

النائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب أمين تنظيم حزب الشعب الجمهورى مزلقان الموت بطهطا قرية شطورة

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