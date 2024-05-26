قبل أيام من عيده السنوى.. الإعلام فى حديث الرئيس

جاءت كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأمس، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية فى جنوب الوادى، تكريمًا غير مباشر لكل الإعلاميين الوطنيين، وتأكيدًا لجسور الثقة الممتدة بين القيادة السياسية وإعلامنا الوطنى. إذ وجّه سيادته كل المسئولين إلى ضرورة مخاطبة المواطنين عبر أجهزة الإعلام الوطنية، لتكسر هذه التوجيهات مرحلة من التباعد كانت لها تأثيراتها، وآن لها أن تنتهى لتتحقق المصلحة الوطنية التى نبّه إليها سيادة الرئيس فى كلمته بالأمس.

ومن المصادفات الطيبة أن تأتى هذه التوجيهات قبل أيام قليلة من الاحتفال السنوى بعيد الإعلاميين، وفى هذا رسالة واضحة أكد بها السيد الرئيس ثقته فى المنظومة الإعلامية الوطنية، ويقينه فى قدرتها على توصيل رسائل الوطن بشفافية ووعى ووضوح وإدراك للمسئولية.

وبمثال واحد ضربه السيد الرئيس استطعنا قراءة رسالته بوضوح، إذ تحدث سيادته عن ضرورة السعى لتغيير التفكير الجمعى تجاه بعض أنماط السلوك الاستهلاكى لدينا.

ذكر الرئيس إلى أى مدى نفرط فى استهلاك مياه الرى بزراعة محصول قصب السكر شديد الشره للمياه، فى حين أن فلاحينا يمكنهم استبداله بزراعة بنجر السكر ليعطى نفس كمية المنتج المستهدف من السكر، وإن كان باستخدام نصف كمية المياه المهدرة فى زراعة القصب.

هذا مثال واضح قد نراه متكررًا فى ميادين كثيرة جدًا من حياتنا، ومن هنا جاء التوجيه الرئاسى للوزراء بالمبادرة نحو مخاطبة الشعب وتوضيح مثل تلك الأمور بكل صراحة ويسر حتى تصل الرسالة لكل المستويات دون لبس أو غموض.

وجّه الرئيس بأن يتصدى المسئولون لمهمة توضيح مثل تلك القضايا للمواطنين من خلال وسائل الإعلام سواء برامجيًا بصورة مباشرة، أو عبر الدراما المقدمة من خلال رسائل توعوية غير مباشرة، وتلك رسالة عكست ثقة القيادة فى وسائل الإعلام الوطنية بكل أنواعها.

توجيهات السيد الرئيس أكدت حرصًا رئاسيًا على ضرورة أن يبقى الإعلام حاضرًا بقوة فى المشهد الوطني، فليس لدولة أن تحقق أهدافها فى الداخل أو الخارج دون منظومة إعلامية قوية وواعية بالتحديات الوطنية والإقليمية، وما أكثرها فى عصرنا هذا.

أتذكر أننى شخصيًا كانت لى تجربة درامية كتبتها قبل سنوات وقدمتها الإذاعة المصرية بالاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، برئاسة مديره التنفيذى دكتور عمرو عثمان، حيث قدمنا مسلسلًا إذاعيًا بعنوان «كان متعاطى» قدم خلاله الفنان مجدى صبحى بحسه الكوميدى الراقى فى ثلاثين حلقة منفصلة- متصلة قصص إقلاع ثلاثين مدمنًا عن إدمان وتعاطى المخدرات.

ولنبل الهدف ووضوح القضية وخطورتها- ولضعف ميزانية المسلسل الممول من الصندوق- أذكر أن فريق العمل من الفنانين لم يناقش الأجر رغم ضعفه الشديد، لكنه اهتم بوصول الرسالة للجمهور. لهذا خرجت التجربة بنجاح، وقد تم حينها تكريم الإذاعة والمؤلف وبطل العمل من وزيرة التضامن السابقة فى احتفالية كبرى. ومنذ ذلك الحين وأنا تربطنى علاقة صداقة قوية بالفنان الكبير مجدى صبحى، لإدراكى بالتجربة أنه فنان يعلى قيمة الوطن ونبل الهدف على المقابل المادي.

هذا ببساطة نموذج لما ينبغى أن تقوم به الدراما والإعلام عمومًا فى قضايا كثيرة نواجهها ومشكلات لا يمكن تجاوزها إلا حين يعى المواطن خطورتها المباشرة عليه شخصيًا، وهو الأمر الذى لن نبلغه إلا بالطريقة السهلة التى تقنع المتلقى وتصل إلى عقله دون عناء، وبخبرة وفهم كبيرين من مؤدى الرسالة الإعلامية. ونحمد الله أن قوانا الناعمة لديها من الاحترافية والكفاءة وسابق التجارب ما يجعل هذه المهمة الوطنية سهلة ميسورة، فقط يبقى التوجيه والتمويل وإتاحة المنصات.

رسالة إيجابية أخرى قرأتها من خلال حديث السيد الرئيس، إذ استشعرت فى حديثه ثقة كبيرة فى وسائل الإعلام تعكس قدرة تلك الأجهزة، مسموعة ومقروءة ومرئية، على الوصول للمواطن والقدرة على إقناعه. فبتوجيه الرئيس للمسئولين بالمبادرة إلى مخاطبة المواطنين عبر وسائل الإعلام وإجراء حوار بناء مع الشعب يتضح أن جسرًا من الثقة قد تم بناؤه بين القيادة ووسائل الإعلام الوطنية، وهذا انتصار للإعلام لو تعلمون عظيم. ثقة أبهجتنا نحن الإعلاميين ورسالة رئاسية طمأنت كل المجيدين فى ميدان الإعلام أن جهدكم مقدر ومشكور، وجاءت فى وقتها تمامًا قبل أيام قليلة من عيد الإذاعة المصرية التسعين، وتلك مناسبة سيكون لنا معها وقفة قادمة إن قدّر الله لنا اللقاء.