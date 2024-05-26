"ملوك القارة".. ماذا قالت صحف تونس وإفريقيا عن تتويج الأهلى باللقب؟

سلطت الصحف التونسية والإفريقية الضوء على تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف، في المباراة النهائية من المسابقة، التي أقيمت على استاد "القاهرة الدولي".

وجاء هدف الأهلي من نيران صديقة، بعدما سجل روجر أهولو، لاعب الترجي، هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء.

وأصبح فريق الأهلي أكثر الأندية تتويجًا باللقب القاري عبر التاريخ برصيد 12 لقبًا، كذلك عزز رقمه القياسي بتجنب الهزيمة في دوري أبطال إفريقيا للمباراة 22 على التوالي.

كما أصبح الأهلي أول فريق يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا وهو لم يستقبل سوى هدف وحيد، كان في دور المجموعات أمام يانج أفريكانز التنزاني.

صحف تونس تتحسر على هزيمة الترجى أمام الأهلى

وتحسرت الصحف التونسية بعد هزيمة الترجي، حيث كانت البداية مع صحيفة "الصباح" التونسية، التي عنونت "الأهلي يهزم الترجي ويتوج باللقب"، مُضيفة :"الهزيمة لا يجب أن تقلل من إنجاز الترجي الذي صعد للنهائي بمجموعة محدودة من اللاعبين".

وأكدت الصحيفة أن الأهلي حجز مكانه في كأس العالم للأندية 2025، وكذلك كأس إنتركونتيننتال.

صحيفة "الصباح" التونسية

واتفقت صحيفة "الشروق" بعنوانها "الأهلي المصري يتوّج باللقب القاري على حساب الترجي الرياضي"، مُضيفة: "الأهلي يخطف اللقب الإفريقي من أنياب الترجي بهدف عكسي مبكر من روجر أهولو".

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الأهلي لم تهتز شباكه في بطولة دوري أبطال إفريقيا سوى في مرة وحيدة فقط.

صحيفة "الشروق" التونسية

ولم تختلف إذاعة "موازييك" عن البقية، إذ جاءت بعنوان "الأهلي يتوّج برابطة الأبطال الإفريقية"، مُضيفة: "هدف أهولو العكسي يمنح الأهلي لقب القارة السمراء للمرة 12 في تاريخه".

إذاعة "موازييك"

الأمر ذاته بالنسبة لـ موقع "جوهرة إف إم"، إذ عنونت "الأهلي يفوز على الترجي ويتوّج بدوري أبطال إفريقيا"، مُضيفًا: "الأهلي يحجز مقعده في بطولة كأس العالم للأندية في عام 2025، وكذلك حسم أيضًا المقعد الخاص ببطولة كأس إنتركونتيننتال".

صحف إفريقيا تحتفل بتتويج الأهلى باللقب القارى

كذلك حرصت الصحافة الإفريقية على الاحتفال بتتويج الأهلي بلقب إفريقيا، إذ كتب موقع "kickoff" الجنوب إفريقي: "سيطرة شياطين القاهرة"، مُضيفًا: "الأهلي يحقق فوزًا ثمينًا على الترجي التونسي بهدف عكسي ويحصد لقب دوري أبطال إفريقيا".

بينما ركز موقع "friendsoffootball" الغيني، على الرقم القياسي الذي حققه فريق الأهلي، بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه، مُشيرة إلى أنه أمر يصعب أن يحققه أي فريق آخر في القارة السمراء.

وأشار الموقع إلى عدد جماهير الأهلي الضخم التي امتلأت بهم مردجات استاد "القاهرة الدولي"، واحتفالاتهم عقب المباراة.

أما موقع "adomonline" التنزاني، فقد جاء بعنوان "ملوك كرة القدم في إفريقيا"، مُضيفًا: "النادي الأهلي المصري هو صاحب الكلمة الأعلى في القارة السمراء، ليحجز مقعده في بطولة كأس العالم للأندية في عام 2025".

كذلك موقع "3news" الكيني، الذي جاء بعنوان "الاستمرار في المجد الإفريقي"، مُضيفًا: "الأهلي يواصل سيطرته على القارة السمراء بعد الفوز على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا"، مُشيرًا إلى أن المارد الأحمر هو صاحب العدد الأعلى من البطولات في دوري الأبطال.