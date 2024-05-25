أرقام قياسية حققها الأهلى بعد التتويج بدورى أبطال إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عددًا من الأرقام القياسية بعد الفوز على الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة.

سجل روجر أهولو لاعب فريق الترجي هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه.

ونستعرض أبرز الأرقام القياسية التي حققها الأهلي بعد التتويج على النحو الآتي:

- رفع محمد الشناوي رقمه كأكثر قائد يرفع لقب دوري أبطال إفريقيا في تاريخ الأهلي بعد حصده 4 ألقاب.

- عزز الأهلي رقمه القياسي بتجنب الهزيمة في دوري أبطال إفريقيا للمباراة 22 على التوالي.

- عادل الأهلي إنجازه عام 2005 عندما توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا بدون أي خسارة.

- أصبح الأهلي أكثر الأندية تتويجًا باللقب القاري عبر التاريخ برصيد 12 لقبًا.

- عادل رامي ربيعة الثنائي وائل جمعة وحسام عاشور في الأكثر تتويجًا باللقب مع المارد الأحمر، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه.

- أصبح مصطفى شوبير أول حارس في تاريخ الأهلي لا يستقبل أي هدف في نسخة واحدة بدوري أبطال إفريقيا.

- صار مارسيل كولر أول مدير فني يقود فريقًا في بطولة دوري الأبطال دون خسارة في 22 مباراة متتالية.

- بات الأهلي أول فريق يتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا وهو لم يستقبل سوى هدف وحيد، كان في دور المجموعات أمام يانج أفريكانز التنزاني.

الأهلي بطلًا لدوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخه

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.