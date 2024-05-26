الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورى نايل.. المصرى يسعى للعودة للانتصارات على حساب مودرن فيوتشر

المصري تعادل في الجولة
المصري تعادل في الجولة الماضية مع إنبي

يشهد استاد برج العرب بالإسكندرية مواجهة قوية، تجمع بين فريقي مودرن فيوتشر والمصري في السابعة مساء اليوم في الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة دوري نايل.

المباراة تأتي في ظروف متناقضة للفريقين، ففي الوقت الذي تحسن فيه أداء ونتائج مودرن فيوتشر منذ تولي طلعت يوسف المسئولية الفنية تراجعت نتائج المصري وعجز عن تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات.

مودرن فيوتشر أفضل مع طلعت يوسف

ويحتل مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف المركز التاسع في جدول دوري نايل برصيد 31 نقطة وله مباراتان مؤجلتان مع الجونة والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والسابع عشر.

 وحقق مودرن فيوتشر سبعة انتصارات وتعادل عشر مرات وخسر خمس مباريات وسجل 22 هدفًا ودخل مرماه 18 هدفًا.

وقاد طلعت يوسف مودرن فيوتشر في مباراتين فاز في الأولى على إنبي بهدف دون رد وتعادل في الثانية مع الزمالك 1- 1، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 34 والتساوي مع سيراميكا كليوباترا في المركز السابع.

المصري يسعى للعودة للانتصارات 

على الجانب الآخر يحتل المصري بقيادة علي ماهر المركز الثاني برصيد 38 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن عشر وحقق المصري 11 انتصارًا وتعادل خمس مرات وخسر سبع مباريات وسجل 32 هدفًا واهتزت شباكه 31 مرة.

وفشل المصري في تحقيق الفوز خلال المباريات الثلاث الأخيرة، وجمع منها نقطة واحدة بالتعادل مع إنبي والهزيمة أمام بيراميدز والبنك الأهلي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة الـ41 والاحتفاظ بالمركز الثاني.

علي ماهر الذي تعرض لانتقادات من الجماهير بسبب تراجع النتائج ينوي إجراء تغييرات في تشكيل الفريق للعودة للانتصارات واستعادة الثقة ومصالحة الجماهير.

يدير المباراة هشام القاضي ويساعده عمر فتحي وأحمد زيدان ومعهم السيد منير حكمًا رابعًا ووائل فرحان حكم فيديو وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.

دوري نايل مودرن فيوتشر المصرى طلعت يوسف علي ماهر

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