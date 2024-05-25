موقف أحمد فتوح من المشاركة أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف أحمد فتوح لاعب فريق كرة القدم، من اللحاق بمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في بطولة الدوري.

وغاب فتوح عن المشاركة في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة ضمن منافسات بطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وأكد المصدر لـ الدستور، أن فتوح تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها وأصبح جاهزا للمشاركة في مواجهة الاتحاد السكندري بشكل كامل.

وواجه الفريق مشكلة في الجبهة اليسرى خلال لقاء مودرن فيوتشر بعد الدفع بالسنغالي إبراهيما نداي في التشكيل الأساسي لكنه لم يظهر بمستوى مميز قبل أن يتم استبداله بين شوطي اللقاء والاعتماد على عمر جابر في مركز الجبهة اليسرى.

وشارك فتوح في مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكان أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأبيض لم يقدم الأداء المنتظر منه في الشوط الأول أمام مودرن فيوتشر في المباراة التي جمعتهما في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفريق لم يقدم الأداء المنتظر منه في الشوط الأول، ولم يكن يستحق التسجيل في الشوط الأول".

وأضاف: "الفريق بدأ الشوط الثاني بشكل أفضل، وسنحت لنا عدة فرص ولم ننجح في استغلالها للتسجيل".

وواصل: "لا أستطيع التحكم فيما يدور في عقل كل لاعب فيما يخص الاحتفال ببطولة الكونفدرالية، والزمالك كان أفضل في الشوط الثاني وسيطر على مجريات اللقاء".

وقال المدير الفني: "أحاول أن أكون هادئاً في تصريحاتي عقب المباريات ولكن هناك ركلة جزاء غير محتسبة في لقاء سموحة الماضي، وبعدما احتسبها الحكم تم إلغائها بقرار من حكم الفيديو".